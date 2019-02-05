وزير التموين: تحول دعم الخبز لـ"نقدى" سيعطى لكل مواطن حقه

كتب محمود حسين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الدعم النقدى المشروط سيعطى لكل مواطن حقه فى الدعم، ويوفر أى مال عام يهدر.

وقال وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، ردا على عدم تشغيل المخابز المدعمة على مدار اليوم: "رغيف الخبز يشتريه المواطن بـ 5 قروش وتكلفته 60 قرشا، مما يجعلنا غير قادرين على فتح المخابز المدعمة على مدار اليوم، لأن ذلك يحتاج إلى ميزانية مضاعفة"، موضحا أنه إذا كان هناك نية لذلك فيجب تحويل دعم الخبز من عينى إلى دعم نقدى مشروط، من خلال حصول كل مواطن على مبلغ معين على كارت الخبز، على أن يدفع المواطن 5 قروش فقط للمخبز، ويتم خصم سعر 55 قرشا عن كل رغيف من الكارت الذكى، ووقتها سيحترم المواطن رغيف الخبز ولن يجعله طعام للدواجن" .

وشدد الوزير على أنه لن يضار أى مواطن معه بطاقة تموينية فى حال تطبيق الدعم النقدى المشروط، قائلا: "الموضوع حساس، يجب أن نحافظ على كل جرام وكل نقطة، الجميع يريد أن المخابز تعمل لنصف الليل، والعيش يبقى موجود فى أى لحظة، ياريت حد لاقى، دعم الخبز حاليا دعم عينى، يدفع فى الرغيف خمسة ساغ وتكلفته 60 قرشا، اديهوله بخمسة ساغ يبيعه 60 قرشا، هذا لا يمكن حدوثه حتى يحدث ويكون هناك انتظام فى الخبز، لابد أن نتحول لدعم نقدى مشروط، المواطن اللى عنده عدد خبز ويضرب فى 60 قرشا، ساعتها المواطن مش هيدى العيش للماعز ولا الدواجن، وهيحترم معنى رغيف الخبز، واحد يقولى يا دكتور الناس عايزة عيش، المصريين سموه عيش عشان يعيشوا، طيب ما نحترم العيش".

واستطرد: "أؤكد لن يضار أى مواطن، أصحاب المخابز بيبيعوها بينهم وبين بعض، والمستفيد الخباز والبقال، أرجوكم نقف وقفة تاريخية، لذلك قولت النهاردة يوم تاريخى فى تاريخ الدعم، وما يحدث إضاعة للمال العام وحق المواطن ودعم للمنتفعين والانتهازيين، هنا التسعير الجبرى الحق، لما أسعره خلى خباز يقل وزن كدا، مش هيعرف، وبالتالى نحقق الإتاحة، يكون الخبز موجود جنب المواطن فى كل قرية وكل حتة، وسنضبط المطاحن، والمخابز موافقة ونستطيع ندخل حوار مجتمعى حول هذا الأمر، هيشترى منى أنا مسعر، أنا بدى القمح والدقيق وبطحن، حاليا الإنتاج العالمى من القمح أكبر من استهلاك العالم كله، لم تحدث من قبل، أرجو كل ما قلته فى هذه الجلسة يسجل فى المضبطة وندرسه، وممكن أجى يوم الخيس ألتقى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وندرس كل هذه المقترحات".

وقال إنه لا يقبل أن تقلل المخابز من وزن رغيف الخبز، "مينفعش النقص يكون 35 جرام، عارفين يعنى ايه 35 جراما من 100 جرام، وشغال وطاقة العيش هى هى، لا نريد الضرر للمواطن لكن لا يمكن نساوى بين المخطىء وغير المخطىء، ولابد من التحول للدعم النقدى المشروط، وفى هذه الحالة سيقل استيرادنا مليون طن من القمح، والناس هتاكل بس مزاج مش ياكل جزء من الرغيف ويرمى الباقى، وأنا اليوم لست هنا لأقرر، نحن جميعا نتعاون لنصل للأفضل".

وأوضح أنه فى هذه الحالة لا تكون قيمة الدعم للمواطن 50 جنيها لكل الناس، ممكن تكون أكثر للفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، متابعا: "صاحب الفرن هيتحايل عليك عشان تشترى".

وأشار وزير التموين، إلى واقعة فى بولاق الدكرور، عن شكوى المواطنين بأنه "مفيش عيش"، قائلا: "بعت حملتين هناك وكانت النتيجة أصحاب المخابز بيبوسوا إيدى دلوقتى عشان يشتغلوا..دى أموال دولة وناس مستأمنينا عليها".