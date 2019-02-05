وزير البترول: سداد مستحقات الشركات الأجنبية نهاية 2019

كتب - أسماء أمين

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المقرر إعلان مستحقات الشركات الأجنبية نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى التزام مصر بسداد كافة المستحقات وفقا لما تم إعلانه فى وقت سابق، على أن يتم الانتهاء من دفع المستحقات بنهاية عام 2019

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم، إن مؤتمر إيجبس سيشهد إعلان العديد من تفاصيل المزايدات المطروحة، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض ايجبس 2019 سيشهد زيادة إعداد الحاضرين هذا العام وهو ما يعطى إشارة إيجابية عن ما قامت به وزارة البترول والنجاح المحقق خلال العام الماضى من اكتشتافات جديدة.