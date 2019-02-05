وزيرة السياحة تستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى

كتبت آمال رسلان

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة، وتناول اللقاء الحديث حول فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الثقافى والفنى للمنظمة والذى تستضيفه القاهرة بدار الأوبرا المصرية ابتداء من اليوم ويستمر حتى 9 فبراير الجارى، وجهود وزارة السياحة لإنجاح المهرجان.

استهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة للتواصل بين أبناء العالم الإسلامى فى مجالات عديدة وهو ما يتماشى مع المفهوم الجديد للحملة الترويحية لمصر تحت شعار People to People الذى يستهدف تعزيز التواصل الإنسانى بين شعوب العالم من خلال الثقافة والفنون المختلفة وتعريف العالم بالشعب المصرى وإبداعاته المتنوعة.





وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذا المهرجان سيعطى فرصة للمشاركين لمعايشة التجربة السياحية المصرية والتعرف على أشكال الثقافة والفنون المختلفة والطعام المصرى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح مؤتمر الشباب الذى نظمته الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة شرم الشيخ ودوره فى تنشيط السياحة، مؤكدة على اهتمام الوزارة بالمؤتمرات والمهرجانات.

كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة التى تشهدها مصر والتى تبزر الغنى والتنوع الأثرى الذى تتمتع به مصر وأخرها الكشف الأثرى الذى أعلن عنه السبت الماضى بمنطقة تونا الجبل بالمنيا.

من جانبه، أعرب الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، عن تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحا أن تجهيزات المهرجان لاقت تسهيلات وتعاونا كبير من خلال الوزارات والجهات المختلفة فى الدولة المصرية ومنها وزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة والخارجية.

وقدم العثيمين، شكره وتقديره لوزارة السياحة ولكافة الجهات المعنية على المساعدة والدعم الذى قدموه لإنجاح هذا المهرجان، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت لمنظمة التعاون الإسلامي

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إلى أن السعودية وهى دولة المقر للمنظمة سعيدة بانعقاد المهرجان على أرض مصر، مضيفًا أنه سيكون له دور فى القاء الضوء على التراث الثقافى والموروثات الفلكلورية لكافة المشاركين من خلال الأنشطة المتنوعة المدرجة بالبرنامج، حيث سيشارك به 25 دولة.

ولفت العثيمين، إلى أن هناك مجموعة من الأهداف تضعها المنظمة وتسعى لتحقيقها فى الدولة المستضيفة للمهرجان، أحد أهم هذه الأهداف توسيع معرفة العالم الإسلامى والمواطن بالمنظمة والأنشطة التى تقوم بها، إلى جانب تقديم مصر بالصورة التى تليق بها وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية للعالم الإسلامى وتقديم العالم الإسلامى إلى مصر.

وأوضح الدكتور يوسف العثيمين، أنه سيتم تكريم عدد من الشخصيات خلال المهرجان منها الشاعر فاروق جويدة، والسيدة الأولى لبوركينا فاسو، والدكتور نزار مدني من وزارة الخارجية السعودية والذي كان قائما على قطاع المنظمات الدولية، لجهوده في دعم المنظمة، ومفتى أذربيجان.

جدير بالذكر أن هذه هى الدورة الأولى لهذا المهرجان وتنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات السياحة، والخارجية، والشباب والرياضة، والآثار.