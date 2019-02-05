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وزيرة التخطيط تبحث توجيه الدعم اللازم للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:43 ص
وزيرة التخطيط تبحث توجيه الدعم اللازم للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
أمنية جلال
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التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، باللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة، وبحث توجيه الدعم اللازم للمجلس للقيام بالدور المنوط به تنفيذه من تقديم خدمة رعاية متميزة لأسر الشهداء والمصابين وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

وقالت "السعيد"، بصفتها أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس، إن تقديم الدعم اللازم للمجلس يعد بمثابة دور وطنى وقومى بالمساهمة فى تقديم أفضل الخدمات لأسر الشهداء والمصابين الذين شاركوا فى فداء الوطن وضحوا بأرواحهم وبأجسادهم فداءً لإخوانهم من أبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر استطاعت النهوض بعد ثورة يناير بفضل هؤلاء مما يحتم علينا المساهمة فى الحفاظ على أسرهم.

وأشارت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة حريصة على القيام بدورها فى تقديم واجبها الوطنى بتقديم الدعم اللازم للمجلس، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأسر الشهداء والمصابين اعترافًا بحقوقهم وإيماناً بواجب الدولة برعايتهم.

وناقش الطرفان خطة الرعاية المستقبلية لرعاية الشهداء والمصابين، كما شهد اللقاء الاتفاق على عدد من الملفات الخاصة بتقديم الدعم للمجلس القومى من أجل تقديم خدمة رعاية متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

يذكر أن المجلس، كان قد بدأ بقرار المجلس العسكرى فى 2012 وتم تغير مسماه من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، إلى المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، لتكريمهم وتقديم أوجه الخدمات.

ويترأس مجلس إدارة هذا المجلس، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويتشكل من وزراء التخطيط، والتعاون الدولى، والإسكان، والصحة، والتضامن، والتعليم العالى، وعضوين ممثلين لأسر الشهداء والمصابين، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة، وعضوين ممثلين للمجتمع المدنى، ويهدف المجلس إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة.


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