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وزارة الإعلام الكويتية تسلم درع تذكارى لرئيس الهيئة العامة للكتاب فى مصر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:36 م
وزارة الإعلام الكويتية تسلم درع تذكارى لرئيس الهيئة العامة للكتاب فى مصر جانب من التكريم
كتب مصطفى عنبر
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في أجواء احتفالية واكبت اختتام الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قام كل من محمد تقي وعيد الدويخ ممثلان لوزارة الإعلام الكويتية في المعرض بتسليم درع تذكاري باسم وزارة الإعلام الكويتية إلي هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب تقديرا لجهوده في انجاح المعرض .
 
وأشاد  كل من تقي والدويخ بالإقبال الواسع والتنظيم المتميز الذي اتسمت به الدورة الحالية للمعرض، فضلا عن الإقبال الهائل علي الفعاليات من جانب الجمهور المصري والعربي المقيم بالقاهرة .
 
يذكر أن الكويت شاركت بجناح كبير في المعرض تضمن عددا من الإصدارات الجماهيرية المعروفة في مصر وأبرزها سلسلة عالم المعرفة ومجلة العربي.
 
 

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الكويت

معرض الكتاب

الاعلام الكويتية

هيئة الكتاب




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