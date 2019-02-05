هيئة قضايا الدولة تنفذ حكمين بقيمة 14 مليون و700 ألف جنيه لصالح الدولة

كتب إبراهيم قاسم

قام قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة فى بنها أول بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 250 لسنة 2012، مدني كلي حكومة شبرا الخيمة، الصادر لصالح المدعي وزير المالية بصفته ضد احدى الشركات بمبلغ 14 مليون و776 ألف جنيه، قيمة الضرائب المستحقة عليها وفوائدها القانونية.

وجاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن قسم التنفيذ بفرع الهيئة ببنها أول قام بالشروع في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 7 ق استئناف عالي طنطا اقتصادية الصادر لصالح وزير المالية بصفته ضد ذات الشركة بإلزامها باداء مبلغ 14 مليون و474 ألف و316 جنيها للمستأنف بصفته قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مع إلزامها بالفوائد القانونية بواقع 4%؜ من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.