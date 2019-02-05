هطول أمطار متوسطة على الغردقة مع ظهور كثيف للسحب بالمحافظة

من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، من خلال بيان لها اليوم عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط سيول بالمحافظة والتأهب لمواجهتها على كافة الأصعدة.

وأكد البيان، على أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، كلف المحافظ شركة المياه بتنفيذ تجربة على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود اى معوقات ومراجعة كثافات المياه وتبادل العمل سيارات سحب المياه عند زيادة كميات المياه وتزويدها بماكينات إضاءة، موجها رؤساء المدن بتوفير أماكن مجهزة لاستضافة العالقين بالطرق وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.