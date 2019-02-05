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هطول أمطار متوسطة على الغردقة مع ظهور كثيف للسحب بالمحافظة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:35 م
هطول أمطار متوسطة على الغردقة مع ظهور كثيف للسحب بالمحافظة سقوط أمطار - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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هطلت على مدينة الغردقة مساء اليوم أمطار خفيفة ومتقطعة، مع ظهور مكثف ونشط للسحب، ورياح متوسطة مصحوبة بانخفاض نسبى لدرجات الجرارة.

 
من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، من خلال بيان لها اليوم عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط سيول بالمحافظة والتأهب لمواجهتها على كافة الأصعدة.
 
 
وأكد البيان، على أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، كلف المحافظ شركة المياه بتنفيذ تجربة على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود اى معوقات ومراجعة كثافات المياه وتبادل العمل سيارات سحب المياه عند زيادة كميات المياه وتزويدها بماكينات إضاءة، موجها رؤساء المدن بتوفير أماكن مجهزة لاستضافة العالقين بالطرق وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.

 


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