هطول أمطار خفيفة على مدن وقرى الأقصر والغيوم تكسو سماء المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة في المدينة والقري صحبتها غيوم كثيفة في سماء المحافظة غطت قرص الشمس تماماً، ولم تتأثر حركتى الملاحة الجوية والنهرية بالمحافظة، وأعلنت غرفة عمليات الأقصر رفع حالة الطوارئ تحسباً لأى أزمات تنتج عن الأمطار والطقس المتقلب.

ومن جانبه، أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن قيام مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمركز باتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً علي توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بعد سقوط أمطار خفيفة في حدود المدينة.

وقال رئيس المركز، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الأيام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المجالس القروية على مستوى المركز ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأي طارئ في حينه.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الازمات والكوارث اتخذ عددا من الاجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال محسن الشامى، فى بيان صحفى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الايام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.