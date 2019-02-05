نجاح أول جراحة تغيير مفصل بمستشفى ناصر العام فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نجح فريق طبى بمستشفى ناصر العام ببنى سويف اليوم فى إجراء أول جراحة لتغيير مفصل صناعى لسيدة فى العقد السابع من عمرها، وذلك بإشراف من الدكتور عماد الجابى مدير المستشفى.

واستقبلت العيادة الخارجية بمستشفى ناصر العام سيدة تبلغ من العمر 68 عاما، تعانى من آلام فى الركبة وعدم القدرة على السير، وقرر الأطباء إجراء أشعة لمعرفة أسباب المرض، وتبين وجود خشونة حادة بالركبة ووافقت السيدة على إجراء جراحة تغيير المفصل.

وقام فريق يضم أطباء العظام أحمد سعد البنا، أحمد شهاب، ومحمد جمال عبد الكريم، وأخصائى التخدير دكتور إيمان مجدى وطاقم من تمريض المستشفى، بإجراء الجراحة وعقب انتهائها نقلت المريضة إلى غرفة الإفاقة ثم احتجزت بقسم العظام تحت الملاحظة.