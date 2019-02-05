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"مياه سوهاج" تنظم ورشة عمل حول الأمن والسلامة وإدارة الأزمات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:39 م
"مياه سوهاج" تنظم ورشة عمل حول الأمن والسلامة وإدارة الأزمات جانب من الدورة التدريبية
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورشة عمل الأمن والسلامة وإدارة الأزمات، والتى أشرف عليها الدكتور رأفت الخطيب الأستاذ بجامعة سوهاج، لتدريب العاملين على كيفية إتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مفهوم الأزمة وكيفية التصدى لها.
 
 
وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن البرنامج التدريبى يستهدف التدريب على كيفية التصدى للازمات التى قد يتعرض له قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مثل كسر خطوط المياه أو الصرف الصحى، وجودة مياه الشرب وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل، والسيول والحريق وغيرها من الأزمات، وأنه يتم تعريف المشاركين بمفهوم الأزمة ومراحلها وكيفية إدارتها، وكيفية وضع سيناريوهات للأزمات المتوقعة.

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