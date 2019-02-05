"مياه القناه" تنهى إصلاحات وتطهير شبكات الصرف الصحى بالقطاعات الثلاثة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، الإنتهاء من إصلاحات وتطهير شبكات الصرف الصحى بالقطاعات الثلاثة بالإسماعيلية، والسويس وبورسعيد، حيث تضمنت الإصلاحات فى قطاع الإسماعيلية عدايه مياه قطر 10 بوصه فى شبكات قرية أم عزام، وإصلاح خط المياه الرئيسى بقطر 10 بوصه بقرية الشروق بمنطقة القصاصين، وتغيرالفوانى الخاصة بمحطة النصر بمحمع المحطات، لإنتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات .

وأشار صحصاح فى بيان له اليوم، إلى أنه فى قطاع بورسعيد تم المرور الميدانى لرفع كفاءة سير العمل بالشبكة بشارع مصطفى كامل وإصلاح خط طرد الأمل، والانتهاء من التعديل المقترح لفصل خط طرد محطه1 عن محطة 2 ، وفى قطاع السويس تم الإنتهاء من أعمال إصلاح كسر خط مياه بقطر 4 بوصة منطقة ابو سيال الجناين، وأعمال تطهير وتسليك بحى فيصل بمنطقه نجد .

وأوضح عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه إستمرار إعمال التطهير بمدينة المستقبل وأعمال إصلاح المطابق الداخلية والوصلات والتى يتم تنفيذها، من خلال خدمات مدينة المستقبل بإشراف شركة مياه القناه وتمت إعمال القطاعات بإشراف رؤساء القطاعات ومديرى المناطق.