موجز 10 مساء.. التعليم: التابلت عربى وإنجليزى والإنترنت بالمدارس 100 ميجا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حوارا مفتوحا مع مجموعة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى، من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة وتوضيح آليات العمل بنظام التابلت، وكيفية الحصول عليه والأهداف الأساسية لنظام التعليم الجديد، ومضمون المحتوى على بنك المعرفة، والإجابة على تساؤلاتهم ومخاوفهم ومقترحاتهم عن النظام الجديد.

تواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى القائمة التى سيخوض على إثرها "الريدز" منافسات الأدوار الاقصائية بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





تحدث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن قيم الغبطة وتمنى الخير للجميع، وذلك فى أول تغريدة له بعد مغادرته لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكراً بالتطويبات، هى تسع عبارات قالها يسوع، وكل منها تبدأ بكلمة "طوبى"، وهي كلمة آرامية الأصل، تعني "ما أسعده، هنيئًا له".





أحلام الثراء السريع والحصول على أرباح تحقق له حياة كريمة، كل ذلك ذهب مع مهب الريح، عندما فشل مشروع تسمين الدواجن، الذى أقامه مواطن فى كفر الشيخ، ليعجز عن سداد الديون ويكون السجن نهاية المشوار.





طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بزيادة أسعار توريد محاصيل قصب السكر، والقمح والبنجر، مؤكدين أن هناك جهود مبذولة على أرض الواقع من قبل وزارة التموين كان لها دور فى تخفيف معاناة المواطنين، مطالبين بمزيد من العمل لصالح محدودى الدخل، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.





كشف الدكتور محمد هانى ، نائب محافظ بورسعيد، كواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع قيادات المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات بالعمل المشترك على تنفيذ المشروعات القومية ، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحى ،الذى سيتم إطلاقه بالكامل فى 30 يونيو 2019، بالإضافة لمشروع التحول الرقمى.





لقى منذ قليل 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب الخامس بطلقات نارية متفرقة على الجسم عقب نشوب اشتباكات بين المواطنين وإطلاق النار على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج بالقرب من مدينة سوهاج.





عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حوارا مفتوحا مع مجموعة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى، من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة وتوضيح آليات العمل بنظام التابلت، وكيفية الحصول عليه والأهداف الأساسية لنظام التعليم الجديد، ومضمون المحتوى على بنك المعرفة، والإجابة على تساؤلاتهم ومخاوفهم ومقترحاتهم عن النظام الجديد.





كشف مصدر مسئول بمحافظة الأقصر، أنه تم حتى الآن استخراج 7 مواطنين مصابين من موقع انهيار عقار سكنى قديم بوسط مدينة الأقصر فى المنطقة السكنية القريبة من طريق الكباش، وجار استمرار العمل للتأكد من وجود مواطنين آخرين أسفل الأنقاض من عدمه.





أعرب الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، عن تقديره لمصر وشعبها ودورها التاريخى كمنارة للعلم والثقافة والإعلام، مضيفا أن مصر صاحبة دور ثقافى كبير وأنه عمل صحفيا فى بداية حياته.





نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى ضبط أكثر من 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.





نجحت وحدة نجدة الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 17 عاما، بعد قيام والدته باحتجازه فى منزل مهجور مظلم لأكثر من 10 سنوات متصلة، دون أن يخرج من المنزل أو يرى النور، بقرية سجين الكوم مركز قطور.





ودع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان، بعد زيارة سريعة لمحافظة أسوان، زار خلالها عددا من المزارات الأثرية الهامة، أهمها معبد إدفو ومعبد كوم أمبو ومدينة ابوسمبل، حيث عبر جيسكار عن امتنانه للحضارة المصرية العريقة.





حصد فريق النادى الأهلى عدة مكاسب من وراء الفوز على إنبى بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى: