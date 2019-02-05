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منظمة المرأة العربية تحتفى بيوم المرأة برفع أعلام الدول وعزف النشيد الوطنى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:00 ص
منظمة المرأة العربية تحتفى بيوم المرأة برفع أعلام الدول وعزف النشيد الوطنى فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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تحتفل منظمة المرأة العربية، اليوم الثلاثاء ، بيوم المرأة العربية، الذى يوافق الأول من فبراير من كل عام، للتأكيد والاعتراف بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها.

وتشهد الاحتفالية حضور ومشاركة عضوات المجلس التنفيذى للمنظمة (وزيرات المرأة بالدول الأعضاء) وعدد من سفراء الدول العربية والمنظمات الدولية و الفنية والشخصيات العامة.

 كما تشهد رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة،  فى إطار احتفالى بمشاركة عضوات المجلس التنفيذى ومندوبى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية.

 وتحمل كل عضوة من أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقر المنظمة، وعزف النشيد الوطنى لكل دولة.

 

 


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