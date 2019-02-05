منحها صليبا هدية.. سيدة تبكي بين يدى بابا الفاتيكان خلال تواجده بالإمارات

كتب إسلام جمال

لم تملك سيدة تدعى "سالى"، تحمل الجنسية الفلبينية، نفسها، عندما انهمرت دموعها أثناء لقاءها بابا الكنيسة الكاثوليكية خلال زيارته للإمارات.

حيث كان لقاء هذه السيدة بالبابا فرنسيس وقع كبير عليها، لم تستطع مغالبة دموعها بين يدي البابا فرنسيس، حيث تأثرت بشدة من لقائها البابا فى العاصمة أبوظبى، الأمر الذى جعلها تدخل فى نوبة بكاء.

وظلت السيدة لفترة طويلة تقبل يد بابا الكنيسة الكاثوليكية، فيما كان الأخير يحاول تهدئتها، واضعًا يده على رأسها.

ونشرت سالى مقطع الفيديو الذى رصد لقائها ببابا الفاتيكان، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، كما نشرت صورة لصليب أهداه إياها البابا فرنسيس.



البابا فرنسيس يهدى صليب للسيدة

كان بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، قد وقعا وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التى أطلق عليها إعلان أبوظبى.

واحتضن جامع الشيخ زايد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، لقاء تاريخيا بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

وسيختتم البابا فرنسيس زيارته إلى الإمارات، الثلاثاء، بإقامة قداس فى مدينة زايد الرياضية، يتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص، قبل أن يتوجه إلى مطار أبوظبى حيث ستقام مراسم وداع رسمية.