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مميش: عبور 179 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7 مليون طن فى 4 أيام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:00 ص
مميش: عبور 179 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7 مليون طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 179 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 12.7 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، فيما عبرت أمس الإثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 179 سفينة بحمولة 12.7 مليون طن.

 

 


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