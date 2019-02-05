video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل 4 وإصابة الخامس فى تبادل إطلاق نار بين الأهالى بقرية الحمادية فى سوهاج

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:29 م
مقتل 4 وإصابة الخامس فى تبادل إطلاق نار بين الأهالى بقرية الحمادية فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

لقى منذ قليل 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب الخامس بطلقات نارية متفرقة على الجسم عقب نشوب اشتباكات بين المواطنين وإطلاق النار على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج بالقرب من مدينة سوهاج.

ومن جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بمجموعات قتالية وقامت بقطع الطريق السريع للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمى الطريق، فى محاولة منهم لإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وتحريك السيارات على الطريق على دفعات.

وتبين من التحريات مقتل أحمد أمين مرزوق 40 سنة، وعبدالحليم محمد عبدربه 73 سنة، وأحمد فتحى محمود 37 سنة، وسيد أحمد عبدالحافظ 22 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة، بطلق نارى بالصدر.

تم نقل جثتين لمستشفى سوهاج العام وجثتين لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى ومازالت المجموعات القتالية حتى الآن تفرض طوقا أمنيا بالمنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 14 شخصا فى مشاجرتين بسوهاج بسبب لهو الأطفال وخلافات الجوار

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرةي امن سوهاج

اطلاق نار

الحمادية

أسيوط سوهاج الزراعى

قرية الحمادية




لا تفوتك
صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة