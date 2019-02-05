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مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:29 م
مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن حرب اليمن
أ ش أ
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 أفاد مصدر عسكري يمني ، اليوم  الثلاثاء بأن ثلاثة قادة "ميدانيين " من ميليشيا الحوثي الانقلابية ، قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة "كتاف " شمال شرق محافظة صعدة - شمالي اليمن .

 

ونقلت قناة " العربية الحدث" الإخبارية ، عن المصدر قوله ، أن القادة الثلاثة قتلوا برصاص الجيش خلال معارك عنيفة ، تمكن خلالها الجيش من استعادة السيطرة على سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية "كتاف" ، والخط الإسفلتي المؤدي إليها.

وأكد المصدر أن طائرات تحالف دعم الشرعية ساندت الجيش خلال العملية من خلال غارات واستهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها وأسر عدد آخر، وتدمير آليات عسكرية.

 


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