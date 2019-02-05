مقتل تاجر مخدرات وإصابة زميله فى مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن مخدرات

الغربية - مصطفى عادل

لقى مسجل شقى خطر مصرعه وأصيب شريكه برصاص تاجر مخدرات، بسبب الخلاف على ثمن كمية من المخدرات، وتمكن ضباط مباحث كفر الزيات بالغربية، بالاشتراك مع مباحث البحيرة من ضبط المتهم وبحوزته 3 بنادق آلية، كما عثر بحوزة القتيل على 2 طبنجة.

وترجع أحداث الواقعة بنشوب خلاف بين "ابراهيم.م.ع" 35 سنة مسجل شقى خطر، "أحمد.ف" 31 سنة مسجل شقى خطر، مقيمان قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، مع تاجر مخدرات بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ويدعى "أحمد. ا" ونشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية قام على أثرها الأخير بإطلاق الرصاص من بندقية آلية كانت بحوزته على الطرف الأول، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابه الثانى بطلقات نارية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته ٣3 بنادق آلية، كما عثر بحوزة القتيل على2 طبنجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.