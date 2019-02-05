معتز عبد الفتاح: الدستور المصرى "غير مرن".. ومفيش نصوص دستورية مقدسة

كتب محسن البديوى

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدستور المصرى دستور غير مرن، ويتطلب إجراءات كثيرة قد يستغرق 60 يوما للجدل والنقاش العام، قبل أن يذهب لرئيس الجمهورية ويتم طرحه فى استفتاء عام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب،: "فيه دول زى الهند التعديل الدستورى فيها يتم فى البرلمان بأغلبية خاصة ممكن تلاقى التعديل بيحصل بشكل شبه يومى، وفيه دول ليس لديه دستور مكتوب مثل إسرائيل وإنجلترا".

و واصل :" مفيش دستور نصه مقدس، وهو يدير الحقوق العامة وعلاقة الدولة والمؤسسات، ويتعاطى ويتفاعل مع الواقع، وأنا شخصيًا طالبت عام 2011 بدستور مؤقت لـ 10 سنوات".

وشدد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على ضرورة النقاش والحوار المجتمعى والاستمتاع للآراء، مؤكدًا أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، مطالبا بالاستفتاء لكل مادة على حده، قائلًا : "الاستفتاء سيكون مادة مادة، ويمكن أن يتم من خلاله الموافقة على مادة ورفض أخرى".

وأكد على أهمية وجود مجلس الشورى، حيث سيخفف العبء الواقع على مجلس النواب، وله دور هام و ضرورى، ولكن يجب أن لا ينتخب شعبيًا مثل مجلس النواب، بل يتم انتخابه من قبل المتخصصين، ليصبح مجلس خبراء وحكماء .