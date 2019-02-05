مصر للطيران تحتفل بالجامعة العربية داخل جناحها فى معرض الكتاب

كتب ــ أحمد مصطفى - أحمد حمادة

وضعت شركة مصر للطيران أعلام الدول العربية وجامعة الدول العربية على جميع مقاعد المجسم المعروض بجناح الشركة في معرض الكتاب، وذلك احتفالا بالجامعة كضيف شرف على المهرجان.

وحرص القائم على تنظيم الرحلات من جامعة الدول العربية على ركوب طائرة مصر للطيران للأطفال، وذلك بعد الإقبال الكبير على جناح الشركة والوطنية ورغبتهم فى تعريف الأطفال بثقافته السفر والطيران بكل ما تشمله التجربة من محاكاة السفر .

وخصصت الشركة الوطنية 3 رحلات للأطفال يتم خلالها التعرف على كل تفاصيل تجربة السفر، ويقوم على الإشراف على الرحلات معتز مكاوى، المسئول عن متحف الطفل، والذى أبدى إعجابه الكبير بالفكرة والتنفيذ وطريقة العرض وتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العمل.

جدير بالذكر، أن جامعة الدول العربية هى ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ومصر للطيران هى الناقل الرسمى لضيوف المعرض من 36 دولة حول العالم فى اليوبيل الذهبى .