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مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى تصادم نقل مع ميكروباص على طريق بلبيس - العاشر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:20 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى تصادم نقل مع ميكروباص على طريق بلبيس - العاشر حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم وقع بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل  المتوفين والمصابين لمستشفى بلبيس العام ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر من رمضان ، بين سيارة نقل ثقيل وسيارة مكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أن المتوفين هم سائق السيارة المكروباص و2 من مستقلى المكروباص، فيما ترواحت باقى الإصابات ما بين متوسطة وخفيفة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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