مصرع طالبة أسفل عجلات القطار بمزلقان الحسينية فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقت طالبة جامعية، مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ أسفل عجلات القطار بمزلقان السكة الحديد بمنطقة "الحسينية" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط الطالبة "مريم شوك غ"، 23 سنة، طالبة بكلية التمريض جامعة الزقازيق، أسفل عجلات القطار بمزلقان السكة الحديد بمنطقة "الحسينية" بالزقازيق، أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد، ما أسفر عن وفاتها فى الحال.

وتبين أنه حال عبور الطالبة من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، تصادف مرور القطار، ما أسفر عن سقوطها أسفل عجلاته ووفاتها فى الحال، فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.