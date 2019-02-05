مصرع أم وطفلتها في حادث تصادم أمام قرية بُردين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقيت ربة منزل، وطفلتها، مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" يستقلونها وسيارة ربع نقل أمام قرية "بُردين" بدائرة مركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتصادم دراجة بخارية "موتوسيكل" وسيارة ربع نقل أمام قرية "بُردين" بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ما أسفر عن مصرع أم وطفلتها.

وتبين مصرع كل من: "شيماء م ال- 30 سنة"، ربة منزل، وطفلتها "ريتاج ش" سنة واحدة، مُقيمان بقرية "زهراء بُردين" وذلك حال استقلال الأم الدراجة البخارية خلف شقيقها، فيما جرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.