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مدوباهم 4.. مطلقة تبحث عن خلع زوجها الرابع للارتباط بآخر فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:17 ص
مدوباهم 4.. مطلقة تبحث عن خلع زوجها الرابع للارتباط بآخر فى مصر الجديدة محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى
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لم تتعدي 45 من عمرها، ورغم ذلك تزوجت 4 مرات وتبحث عن الزوج الخامس، لتعلن أمام الجميع أن هوايتها تكمن فى ارتداء فستان الزفاف، وأنها لا تتحمل العيش مع رجل غير متوافقة مع أفكاره، بالأخص وأنها خرجت للعمل منذ أن كانت فى 14 من عمرها وأصبحت سيدة قوية الشخصية يخشاها كل من يعمل معها.

تفاصيل القصة كشفها زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة " أ.ن" البالغ من العمر 40 عاما:" تعرفت عليها بعد طلاقها من زوجها الثالث والذى كان يصغرها بـ13 سنة ويعمل لديها بالشركة التى تملكها ومكثنا فترة 3 شهور مرتبطين نخرج ونسافر ونقضى معظم أوقاتنا سويا، وتعلقت بها حتى طلبت منى الزواج فوافقت بعد أن أوهمتني أن سر خلعها لزوجين قبلي وطلاقها من زوجها الأول كان بسبب عنفهم وتعديهم بالضرب عليها".

ويضيف: كانت هى الزوجة الأولى فى حياتى بعد  أن مكثت حتى سن الأربعين دون زواج، وبالرغم من أن ظروفى المادية جيدة وأمتلك شقة وسيارة وأعمل "محاسب" بإحدى الشركات، رددت أننى تتزوجتها طمعا  فى أموالها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية .

ويكمل :" فى فترة التعارف الأولى واجهتنى بأنها تبحث عن رجل يمنحها الحب والأمان، وللاسف صدقتها بعد أن ذرفت الدموع وأوهمتنى أن كل من تقدموا لها طمعوا فى أموالها، وقبلت أن أكون رقم فى قائمة أزواجها مقابل أن أجد من يملى الفراغ والوحدة التى أصبحت تلاحقني، ولكن سرعان ما شعرت بالضيق مني بعد مرور عام ونصف".

وأكمل، "كانت تحدثنى أنها تعشق ارتداء فستان الزفاف، وأنه بمثابة متعة لها وأن خطأها فى اختيار شريكها فى الحياة كان بسبب الاستعجال لارتدائه مرة أخرى مما كلفها خسارة جزء كبير من ثروتها لتعويض أزواجها بحثا عن الطلاق".

وتابع: "فجأة دون أى مقدمات طلبت الطلاق وعنفتني عندما رفضت ومدت يديها على بالضرب وتوجيه الإساءة لى وتهديدى عندما اكتشفت السبب وعلاقتها برجل آخر ونيتهم الخطبة والزواج رغم أنها ما زالت على ذمتى بعد التخلص منى".


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