محافظ كفر الشيخ: إقالة من يثبت تورطه أو تقاعسه عن تنفيذ إزالة التعديات المخالفة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أوامره بإقالة أى رئيس قرية يثبت تورطه أو تقاعسه عن تنفيذ إزالة التعديات والمبانى المخالفة، حيث كلف بالتحقيق مع رؤساء القرى المتقاعسين عن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً انه لا تهاون مع المقصرين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، باللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك لمناقشة التعديات على الأراضى الزراعية، مشدداً على قيام رؤساء المدن والقرى بدورهم فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها من المهد واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الرقعة الزراعية، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة.

كما أقال محافظ كفر الشيخ، الدكتور "ح.ن.س.ع" مدير مستشفى حميات مطوبس، لتزويره الأوراق والمستندات المقدمة إلى لجنة الوظائف الاشرافية بالمحافظة لشغل وظيفة مدير المستشفى لم تتضمن الجزاءات التى تم توقيعها عليه، وإخفائه أوراقا تدل على وجود جزاءات سابقة وتحويله للتحقيق، مما ترتب عليه صدور قرار المحافظة رقم 19072 بتاريخ 12 نوفمبر 2018م بتكليفه مديراً لمستشفى حميات مطوبس، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بإلغاء تكليف الدكتور "ح.ن.س.ع" من العمل كمدير لمستشفى مطوبس والإعلان عن شغل الوظيفة مع عدم أحقية المذكور للتقدم لشغل الوظيفة، كما كلف الشئون القانونية للتحقيق فى هذا التزوير وحصر كافة المقصرين فى أداء مهامهم وتحديد المسئولين لتحويلهم إلى النيابة.

ومن جانب آخر، قام الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، بتسليم 18 عقدا تقنين أراضى املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، وجارى استكمال 77 عقدا آخر، مع استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجازا كبيرا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم 18 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، وهم "أمل صلاح محمود الأحول" من مركز دسوق بمساحة 148.37 م٢، أمل السيد السيد سويلم من مركز بيلا بمساحة 58.5 م٢ محمد رمضان محمد الحنطور من مركز دسوق بمساحة 52.62 م٢،السعيد مصطفى مصطفى الحنطور من مركز دسوق بمساحة 36.96 م٢، عصمت شديد على موسى من مركز بيلا بمساحة 29.5 م٢،عبدالغفار محمد العشماوى من مركز بيلا بمساحة 87.76م٢، ورثة السعيد احمد من مركز بيلا بمساحة 396.3م٢، ورثة محمود حسين محجوب من مركز بيلا بمساحة 237.6 م٢، بثينة هانم السيد من مركز بيلا بمساحة 815.5م٢، السعيد محمد ناجى من مركز دسوق بمساحة 98.54م٢، السعيد حسين عبدالسلام بشر من مركز دسوق بمساحة 136.62م٢، عبدالحميد السعيد سالم من مركز بيلا بمساحة 200م٢، محمود على محمود الكفراوى من مركز دسوق بمساحة 98.64م٢، محمود احمد محمد السيد يوسف من مركز بيلا بمساحة 1442.2م٢، محسن احمد يوسف احمد الحداد من مركز بيلا بمساحة 36.26م٢، شريف احمد يوسف احمد الحداد من مركز بيلا بمساحة 167.16م٢، منتصر احمد محمد فياض من مركز الحامول بمساحة 122.03م٢، لافتا انه تم تقييم أسعار 547 طلب لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لعدد 122 طلب، ورفع 172 طلب على المساحة العسكرية، ضمن اعمال لجان تقنين اراضى املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون، وذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، موسى ابوعيطة، ومحمد مبارك، أعضاء لجنة تقنين اراضى املاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.