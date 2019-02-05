محافظ قنا يتفقد أعمال رصف الشوارع والطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف

قنا - وائل محمد

أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،جولة تفقدية بمدينة قنا لمتابعة أعمال الرصف والتجميل التي تجري بعدد من شوارع المدينة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح الهجان أن مدينة قنا تشهد اعمال تجميل وتطوير بعدد من الشوارع وشملت الأعمال" رصف الطرق - تركيب البلدورات- بلاط الارصفة - اعمال التشجير - احلال وتجديد النافورات"، وشدد محافظ قنا علي ضرورة الانتهاء من الأعمال في اقرب وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

كما وجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بضرورة متابعة الأعمال التي تجري باستمرار ومراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، وذلك في إطار اهتمام محافظة قنا برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان .



كما تفقد محافظ قنا جولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة دشنا رافقه المهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.



بدأ الهجان جولته بتفقد مشروع توسعة محطة مياه دشنا والذى سوف يساهم فى رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية الى 800 لتر/ ثانية بتكلفة مالية تصل الى 120 مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من انشاء الخزان الأرضى واحواض التجفيف وعددها 14 حوض فيما يجرى انشاء مبنى المرشحات والمروقات بنسبة تنفيذ وصلت الى 50% .

وشدد الهجان على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للإنتهاء من تنفيذ المحطة قبل فصل الصيف نظرا لزيادة استهلاك كميات المياه خلال هذه الفترة ، ومن جانبهم وعد مسئولى الشركة المنفذة للمحطة بأنه سيتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بها مع نهاية شهر أبريل المقبل ، وأكد الهجان أن المحطة سوف تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة ضعف المياه فى عدد من القرى التابعة للمدينة.

وتابع الهجان جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بمحطة رفع أبو مناع غرب بقدرة 20 ألف متر مكعب / يوم وابو مناع شرق بقدرة 6 الآف متر مكعب / يوم ، موضحا أنه تم الإنتهاء من كلتا المحطتين ومد خطى الطرد وشبكات الإنحدار وربطهما بمحطة المعالجة الرئيسية بإستثناء مسافة 80 متر من شبكة انحدار محطة رفع ابومناع غرب جارى الإنتهاء منها ، ووجه الهجان المسئولين بضرورة تحديد مواقع مناسبة لإقامة محطات رفع بعدد 12 قرية فرعية ضمن استكمال مشروع الصرف الصحى بمدينة دشنا والقرى التابعة لها.

كما تفقد محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بدشنا "المرحلة الثانية" والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 22 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة مالية حوالى 160 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يتكون من عدد 4 أحواض لاهوائى و4 أحواض ترددى و16 حوض انضاج وعدد 1 حوض حمأه تم الانتهاء من صب الأرضيات الخاصة بجميع الأحواض بنسبة تنفيذ وصلت إلى 85% من إجمالى الأعمال الخرسانية للمشروع ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها خلال شهر مايو المقبل ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المحطة تم تسليمها فى ديسمبرعام 2015 وتعمل حاليا بطاقة استيعابية 11 ألفا و500 متر مكعب / يوم لتصل بذلك الطاقة الإجمالية للمحطة بعد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية إلى حوالى 34 الف متر مكعب / يوم .

كما تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا مشروع إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي ضمن مشروع إحلال وتجديد ثلاث مستشفيات على مستوى المحافظة "أبوتشت – نجع حمادي – دشنا" والذي بدأ تنفيذه في يوليو عام 2015 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح الهجان أن التكلفة الإجمالية لمشروع إحلال وتجديد المستشفى تصل إلى 214 مليون جنيه ، وأن المستشفى مقام على مساحة 2300 م2 ، مشيرًا إلى نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمستشفى وصلت الى 60% ، حيث تم الانتهاء من تركيب الشبكات الخاصة بالغازات والإطفاء والتكييف المركزي طبقًا للكود العالمي للمستشفيات ، لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بالمبنى في مايو المقبل.

جدير بالذكر أن مبنى المستشفى يتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 87 سرير إضافة إلى 4 غرف للعمليات وغرفتين للإفاقة و8 غرف عزل طبي ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل وعدد 6 مصاعد كهربائية " 3 للمرضى ، 1 للعمليات 2 لمرضى الغسيل الكلوي " ، كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية والغسيل الكلوي ومبنى للنفايات إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ .



كما تفقد الهجان المقر المؤقت لمستشفى دشنا المركزى بقرية فاو قبلى ، حيث تفقد اقسام الإستقبال والغسيل الكلوى وغرفة الأشعة ، وشدد على ضرورة تواجد الأطباء على مدار اليوم لإستقبال الحالات المرضية المترددة على المستشفى وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم ، كما وجه بضرورة الإهتمام بالنظافة وحسن معاملة المرضى.