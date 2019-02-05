محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ وجه بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن المحافظ كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه محافظ سوهاج بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، ومراجعة مناسيب الترع.