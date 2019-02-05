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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:59 ص
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استجابة لـ"اليوم السابع"..

محافظ سوهاج يقرر إصلاح "مزلقان ميشيل" بعد استغاثة الأهالى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:49 ص
محافظ سوهاج يقرر إصلاح "مزلقان ميشيل" بعد استغاثة الأهالى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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قرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إصلاح مزلقان "ميشيل" الواقع فى حى غرب، كما قرر تشكيل لجنة من المختصين من مديرية الإسكان، والسكة الحديد، وكلية الهندسة بجامعة سوهاج، لمعاينة المزلقان على شريط السكة الحديد، وإعداد تقرير مفصل يراعى به سلامة المواطنين، وحركة القطارات.

 

جاء ذلك استجابة لما تم نشره عبر موقع اليوم السابع بصحافة المواطن تحت عنوان "استغاثة أهالى سوهاج من عدم غلق المزلقان بمنطقة العارف" والتى تضمن قيام المسئولين بترك المزلقان دون غلقه، أثناء عبور القطارات فى الاتجاهين، ووجه المحافظ اللجنة بدراسة الموقف عن كثب وإبداء الرأى فى مدى صلاحية "المزلقان" لعبور المارة بأمان، مع وضع الحلول البديلة الأمنة للتيسير على المواطنين.

 

 


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