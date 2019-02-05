محافظ جنوب سيناء يبحث الترويج السياحى مع اتحاد الشركات اليابانية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

ألتقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ "تاداشى تيمورا" رئيس اتحاد الشركات السياحية اليابانية، مرافقا له أحد ممثلى الصحف اليابانية الشهيرة فى مجال السفر والسياحه.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون لزيادة السياحة الوافدة من اليابان إلى جنوب سيناء، فى إطار جهود المحافظ لتنشيط وزيادة الرواج السياحى بجنوب سيناء وفتح أسواق أسيوية جديدة .

ومن الجدير بالذكر إن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تستضيف وفد الاتحاد الذى يضم ١٠ أفراد فى زيارات متزامنه فى كلا من القاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.

كما استعرض المحافظ أنواع السياحه فى جنوب سيناء منها "الدينيه والرياضيه وسياحة المؤتمرات والسياحه الثقافيه" التى ستزيد باستكمال إنشاء متحف شرم الشيخ، بالإضافه للسياحه البيئية بهدف إرضاء كل الأزواق السياحيه.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء على وجود البنية السياحيه لجميع أنواع السياحة، واستعرض على خريطة موقع جنوب سيناء ومدنها وتنوعها المناخى والبيئى والسياحى، مؤكدا على الحماية والتأمين الجيد لجميع مدن المحافظة باستخدام أحداث كاميرات المراقبه ومركز تحكم للسيطرة على كل مساحة بشرم الشيخ.

كما استعرض المحافظ السياحه الدينيه بمدينة سانت كاترين ودعى رئيس الاتحاد لزيارتها للتمتع بجبالها وسحرها وزيارة دير سانت كاترين .

مؤكدا على العلاقات الطيبه بين اليابان ومصر على المستوى السياسى والشعبي، مشيرا للقائه بمحافظ "أيتشى" اليابانيه خلال تواجده بشرم الشيخ لحضور مؤتمر التنوع البيئى والبيولوجى .

ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، وشكره لحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا على نقل الصورة كاملة لشركات السياحه اليابانيه.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكاريه والتقاط صورة للوفد مع محافظ جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء عبدالفتاح حلمى المتحدث الرسمى لمحافظة جنوب سيناء، وإسلام نبيل، رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء.



محافظ جنوب سيناء ورئيس شركات السياحية اليابانية والوفد المرافق له

محافظ جنوب سيناء مع رئيس اتحاد الشركات السياحية اليابانيه

محافظ جنوب سيناء يشرح خريطة المحافظة الرئيس اتحاد الشركات