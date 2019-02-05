محافظ المنيا يحيل مسئول أملاك الدولة بإحدى قرى مغاغة للنيابة الإدارية

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مسئول أملاك الدولة بقرية أولاد الشيخ بمركز بمغاغة بالمنيا للنيابة الإدارية، لتخاذله وتباطئه فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعدي علي 200 فدان أملاك دولة، وإقامة مباني مخالفة عليها، وتقاعسه عن إخطار إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة مغاغة عن المخالفة.
وقال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن الموظف المسئول عن أملاك الدولة بالقرية تخاذل عن اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه المتعدي علي 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية أولاد الشيخ التابعة لمجلس قروي ميانة، مما سمح للمتعدي بإقامة مباني مخالفة دون أي تراخيص، والتعدي علي أرض أملاك الدولة.
وكان محافظ المنيا، قد أعلن أمس أن الوحدة المحلية لمركز مغاغة نجحت في استرداد 200 فدان أراضي أملاك دولة خلال حملة مكبرة للوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بقرية أولاد الشيخ، بعد إزالة التعديات والمباني المقامة عليها.
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