محافظ المنيا يحيل مسئول أملاك الدولة بإحدى قرى مغاغة للنيابة الإدارية

فريق المحافظات

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مسئول أملاك الدولة بقرية أولاد الشيخ بمركز بمغاغة بالمنيا للنيابة الإدارية، لتخاذله وتباطئه فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعدي علي 200 فدان أملاك دولة، وإقامة مباني مخالفة عليها، وتقاعسه عن إخطار إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة مغاغة عن المخالفة.

وقال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن الموظف المسئول عن أملاك الدولة بالقرية تخاذل عن اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه المتعدي علي 200 فدان أرض أملاك دولة بقرية أولاد الشيخ التابعة لمجلس قروي ميانة، مما سمح للمتعدي بإقامة مباني مخالفة دون أي تراخيص، والتعدي علي أرض أملاك الدولة.