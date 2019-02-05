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محافظ الغربية يوجه بتخفيض تعريفة ركوب اتوبيسات النقل الجماعى 25% للطلبة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:28 ص
محافظ الغربية يوجه بتخفيض تعريفة ركوب اتوبيسات النقل الجماعى 25% للطلبة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق
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تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عددٍ من الأتوبيسات الخاصة بالشركات المتقدمة لإستغلال مشروع النقل الجماعى بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه كلما زادت الخدمات الموجودة فى وسائل النقل جاءت للصالح العام للمواطنين وتوفر كافة وسائل الراحة وتقليل الوقت، موجهاً بمراعاة إستخدام أحدث نظم الدفع الفورى والإشتراكات وتخفيض 25% فى تعريفة الركوب للطلبة وكبارالسن وذوى القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن تقييم لجنة البت الفنى تعتمد على التقييم بالنقاط لتحقيق الشفافية المطلقة والعمل لصالح المواطن.
 
يذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن طرح إستغلال مشروع النقل الجماعى لعدة خطوط بالمحافظة لمدة ست سنوات فى مزايدة بالمظاريف المغلقة طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات، حيث تم موافقة المحافظ على الطرح وتشكيل اللجان بتاريخ 15/1/2019 وتم الطرح بتاريخ 23/1/2019 بعد إنهاء إجراءات التعاقد طبقاً للقانون مع الشركة السابق التعاقد معها لعدم إلتزامها بالتوريد وباقى بنود التعاقد حيث تم ذلك بشفافية مطلقة وللصالح العام ولصالح المواطن من الدرجة الأولى.

 


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