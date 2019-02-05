محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى خلال احتفالات أعياد المحافظة

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بمشاركة الفنان محمد صبحي في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، كما أعرب شاروبيم عن رغبة أبناء الدقهلية في استضافة أحد عروض صبحي المسرحية بالمنصورة، ووعد محمد صبحي بعرض إحدى مسرحياته في المنصورة في القريب العاجل.

وقدم صبحي الشكر لمحافظ الدقهلية على استضافته للمشاركة في احتفالات المحافظة التي ولد بها وعاش فترة من طفولته فيها.