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محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى خلال احتفالات أعياد المحافظة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:23 م
محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى خلال احتفالات أعياد المحافظة محافظ الدقهلية والفنان محمد صبحى
فريق المحافظات
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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في مكتبه اليوم الفنان محمد صبحي، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وصبرى الجندى مستشار المحافظ وهدى بلاط مدير التنمية البشرية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بمشاركة الفنان محمد صبحي في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، كما أعرب شاروبيم عن رغبة أبناء الدقهلية في استضافة أحد عروض صبحي المسرحية بالمنصورة، ووعد محمد صبحي بعرض إحدى مسرحياته في المنصورة في القريب العاجل.
 
وقدم صبحي الشكر لمحافظ الدقهلية على استضافته للمشاركة في احتفالات المحافظة التي ولد بها وعاش فترة من طفولته فيها.
 
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