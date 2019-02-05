محافظ الجيزة يكرم اليوم الطلبة المخترعين لتشجيعهم

كتب سيد الخلفاوى

يكرم اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، اليوم الثلاثاء، فريق طلاب بقسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة لحصولهم على المركز الاول من أصل 140فريقا بجميع أنحاء العالم فى مسابقة تصميم طائرات بدون طيار التى تقام تحت اشراف المعهد الامريكى لعلوم الطيران والفضاء.

كما يكرم المحافظ، الطالب مخترع العصا الذكية والفائز بلقب الطفل المبتكر، وكذلك الطالبة التى قامت بتصميم شعار منتدى شباب العالم .

يقام حفل تكريم الطلبة المتفوقين بديوان عام المحافظة، بحضور قيادات من محافظة الجيزة، وعدد من أولياء الامور.