محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تغيرات وتنقلات جديدة لرؤساء ونواب المراكز

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيرى ونواب المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها.

وتضمن القرار تعديل تكليف كل من متولى حسن محمد من العمل رئيسا لمركز ومدينة الإسماعيلية لعمل رئيس لمركز ومدينة فايد ووائل محمود محمد حمزة من العمل رئيسًا لمركز ومدينة فايد للعمل رئيسًا لمركز ومدينة الإسماعيلية ومحمد على محمد أحمد من العمل رئيسًا للجنة خدمات مدينة المستقبل للقيام بالعمل رئيسا لحى أول الإسماعيلية وسعيد السيد فرج شريف من العمل رئيسًا لحى أول للعمل رئيسًا للجنة خدمات مدينة المستقبل.

وتعديل تكليف السيدة هيام ظريف عبد ربه من العمل سكرتيرًا لحى أول الإسماعيلية للعمل سكرتيرًا لحى ثان، ومحمد عبد المولى عبد الرحمن من العمل سكرتيرا لحى ثان للعمل سكرتيرًا لحى أول.

والسيد محمد إبراهيم على من العمل سكرتيرا لمركز ومدينة القصاصين الجديدة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة القصاصين وسمير محمد طلبة عبد الله من العمل رئيسًا لقرية أم عزام للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وإنهاء تكليف حسن سعد سليمان خليفة من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.

كما أصدر محافظ الاسماعيلية قرارًا بتكليف نادية محمد أحمد عبيد مدير إدارة البحوث الاقتصادية للقيام بأعمال مدير الإدارة العامة للإنتاج والشؤن الاقتصادية بصفة مؤقتة بجانب عملها لحين تعيين مديرًا للإدارة.