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محافظة شمال سيناء تعلن اختيار 3 أمهات مثاليات لعام 2019

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:06 م
محافظة شمال سيناء تعلن اختيار 3 أمهات مثاليات لعام 2019 اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها اختيار3 من بين 9 تقدمن لمسابق الأمهات المثاليات لعام 2019.

وأوضح بيان المحافظة أن اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2019 ، اجتمعت بحضور ممثلى كافة الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة المعنية واتفقت على اختيار 3 من بين 9 تقدمن.

وبحسب البيان أن اللجنة استبعدت 6 حالات لبلوغهن سن الخمسين، وآخريات  لعدم حصولهن علي مؤهلات عليا، وزيادة عدد الأبناء عن 5، ولم يتم فحص "2" قصة بسبب تقدمهم بعد انتهاء الموعد المقرر في 2019/1/20 .

 

 

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