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محافظة الأقصر: 3 وفيات لطفلين وسائحة وإصابة 10 فى حادث إنهيار عقار

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:48 م
محافظة الأقصر: 3 وفيات لطفلين وسائحة وإصابة 10 فى حادث إنهيار عقار إنهيار عقار
الأقصر – أحمد مرعى
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أكد العميد صلاح المندوة ، المتحدث باسم محافظة الأقصر، أن إنهيار عقار شارع يوسف حسن، أسفر عن مصرع 3 حالات وفاة طفلين وسائحة ألمانية وإصابة 10 آخرين  تصادف مرورهم  أثناء الحادث . 

وقال المندوة ، في بيان صحفي – أن المصابين بينهم 3 سائحين ألمان تصادف مرورهم  بالشارع وقت إنهيار المنزل ، مشيرا الى أنه  تم نقل كافة المصابين لمستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، مؤكداً أن العقار غير مؤهول بالسكان . 

وكان  اللواء طارق علام ، مدير أمن الاقصر، تلقى  إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنهيار عقار سكني قديم بمنقطة شارع يوسف حسن ،  القريب من ديوان المحافظة، وإنتقل علي الفور مدير الأمن، والمستشار مصطفي ألهم  ، محافظ الأقصر لموقع الحادث لمتابعة أعمال رجال الحماية المدنية والإسعاف في البحث عن المصابين أسفل العقار.

محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(1)
محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(1)

 

محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(2)
 
محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(3)
 
محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(4)
 
محافظة-الأقصر-3-وفيات-و10-مصابين-بانهيار-منزل-(5)
 

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