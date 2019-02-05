مجموعة ليما تؤكد مجددا تأييدها للمعارض جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا

أ ش أ

أكدت دول مجموعة " ليما" مجددا تأييدها لخوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا للبلاد، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفنزويلي وتأييد جوايدو ، في مواجهة الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكندية في ختام اجتماع دول المجموعة مساء أمس بالعاصمة أوتاوا، وقالت الخارجية " إن المجتمع الدولي يقف مع شعب فنزويلا ومطالبه بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان "يكرر وزراء خارجية مجموعة ليما اليوم دعمهم الكامل لخوان جوايدو بصفته الرئيس المؤقت لفنزويلا ، ويدعون إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون إبطاء".

ووفقا للبيان ، أعلنت حكومة كندا عن تقديم ما يقرب من 53 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والدعم الإنمائي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الأكثر تضرراً ، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون الذين فروا إلى البلدان المجاورة. ويشمل ذلك تقديم المساعدات الغذائية الطارئة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وكذلك التعليم والحماية."

وأشار البيان إلي أن مجموعة دول ليما تعمل منذ أغسطس 2017 علي إيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا ، وقد ضمن اجتماع أوتاوا ممثلي 21 دولة من مجموعة ليما إلي جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم.