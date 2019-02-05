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مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا وأفغانستان

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:03 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا وأفغانستان مجلس الشيوخ الأمريكى
أ ش أ
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أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا رمزيا إلى حد كبير يختلف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.


وصوت مجلس الشيوخ - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الثلاثاء بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، والذي قال "إن المجلس يرى أن الجماعات الإسلامية المتشددة في البلدين مازالت تشكل تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة".


وأقر التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي (داعش) و(القاعدة) في سوريا وأفغانستان، إلا أنه حذر من أن الانسحاب السريع دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا، على حد وصفه.


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