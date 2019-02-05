مؤشر: الاقتصاد البريطانى يستقر والشركات تقلص الوظائف مع اقتراب "بريكست"

رويترز

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد البريطانى يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وتباطؤ الاقتصاد العالمى فيما تعلن شركات فى قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص وظائف للمرة الأولى فى 6 أعوام وتراجع الطلبيات.

ونزل مؤشر آي.اتش.اس ماركت/سة.آة.بة.اس لمديرة المشتريات فة قطاع الخدمات فى بريطانيا إلى 50.1 فى يناير من 52.1 فى ديسمبر وهو أقل مستوى منذ يوليو 2016. ولكنه أعلى قليلا من مستوى 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش.

والمؤشر مقياس يُتابع عن كثب لخامس أكبر اقتصاد فى العالم. وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز قراءة عند 51.0 نقطة.

وتحدى اقتصاد بريطانيا توقعات بعض الاقتصاديين بأن يشهد كسادا عقب استفاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لكن النمو تباطأ بشدة في أواخر 2018 مع تنامي المخاوف بشان خروج مفاجئ بدون اتفاق من الاتحاد.

وبصفة عامة، يشير المسح إلى أن اقتصاد بريطانيا مستقر بعدما خسر قوة الدفع في أواخر العام الماضي.