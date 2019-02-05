video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤشر: الاقتصاد البريطانى يستقر والشركات تقلص الوظائف مع اقتراب "بريكست"

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:17 م
مؤشر: الاقتصاد البريطانى يستقر والشركات تقلص الوظائف مع اقتراب "بريكست" بريكست
رويترز
إضافة تعليق

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد البريطانى يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وتباطؤ الاقتصاد العالمى فيما تعلن شركات فى قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص وظائف للمرة الأولى فى 6 أعوام وتراجع الطلبيات.

ونزل مؤشر آي.اتش.اس ماركت/سة.آة.بة.اس لمديرة المشتريات فة قطاع الخدمات فى بريطانيا إلى 50.1 فى يناير من 52.1 فى ديسمبر وهو أقل مستوى منذ يوليو 2016. ولكنه أعلى قليلا من مستوى 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش.

والمؤشر مقياس يُتابع عن كثب لخامس أكبر اقتصاد فى العالم. وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز قراءة عند 51.0 نقطة.

وتحدى اقتصاد بريطانيا توقعات بعض الاقتصاديين بأن يشهد كسادا عقب استفاء 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لكن النمو تباطأ بشدة في أواخر 2018 مع تنامي المخاوف بشان خروج مفاجئ بدون اتفاق من الاتحاد.

وبصفة عامة، يشير المسح إلى أن اقتصاد بريطانيا مستقر بعدما خسر قوة الدفع في أواخر العام الماضي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معقل صناعة المال فى بريطانيا صامد رغم تزايد مخاطر "بريكست"

رئيسة وزراء اسكتلندا ترى إن بريطانيا غير مستعدة لـ"بريكست"

وزير الداخلية البريطانى: لا حاجة لانتخابات مبكرة والشعب يتطلع لتنفيذ "بريكست"

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

الاقتصاد البريطانى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة