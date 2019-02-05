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"كنا رايحين نوزع الحشيش".. اعترافات مثيرة لعصابة المخدرات بالعمرانية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:00 ص
"كنا رايحين نوزع الحشيش".. اعترافات مثيرة لعصابة المخدرات بالعمرانية حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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"كنا رايحين نوزعه على الناس بتوعنا" تلك الكلمات بدأ بها أفراد تشكيل عصابى اعترافاتهم عقب القبض عليهم بالعمرانية وبحوزتهم 15 فرش حشيش، حيث ذكروا أنهم حصلوا على المخدر من أحد الأشخاص الذين اعتادوا التعامل معه، لترويجه على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكى.

وأضاف المتهمون الثلاثة أنهم اعتادوا ترويج المواد المخدرة بالعمرانية والمناطق المحيطة بها، وذكروا أن السلاح النارى المضبوط بحوزتهم الهدف منه استخدامه فى الدفاع عن أنفسهم حال تعرضهم لأى اعتداء خلال ترويج المواد المخدرة، ونفوا حيازته بقصد الاتجار، وقالوا إن النقود المضبوطة بحوزتهم البالغة 28 ألف جنيه حصيلة بيع جزء من المخدر قبل القبض عليهم.

واستنادا لأقوال المتهمين، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم 15 فرش حشيش ومبلغ 28 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم محمد غراب وكيل المباحث، بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها على عملائهم. فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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