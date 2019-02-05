كلب مسعور يعقر أسرة كاملة بقرية وادى عبادى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت قرية وادى عبادى التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان، قيام كلب مسعور بعقر أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص أمام منزلهم بالقرية.

وكانت مستشفى إدفو العام، استقبلت 3 أطفال بالإضافة إلى الأب والأم، مصابين بجروح متفرقة فى الوجه واليدين والفخذين، نتيجة تعرضهم لعضة كلب مسعور، أثناء قيام الأطفال باللهو أمام المنزل بقرية وادى عبادى ومحاولة الأب والأم إنقاذ أطفالهم من عضات الكلب المسعور.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن الحالات المصابة بالعقر حالتهم الصحية مستقرة بعد توفير الأمصال اللازمة لهم فى الحال داخل المستشفى.