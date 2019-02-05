فيديو.. محافظة الأقصر: 3 وفيات لطفلين وسائحة وإصابة 10 فى حادث إنهيار عقار

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد صلاح المندوة ، المتحدث باسم محافظة الأقصر، أن إنهيار عقار شارع يوسف حسن، أسفر عن مصرع 3 حالات وفاة طفلين وسائحة ألمانية وإصابة 10 آخرين تصادف مرورهم أثناء الحادث .

وقال المندوة ، في بيان صحفي – أن المصابين بينهم 3 سائحين ألمان تصادف مرورهم بالشارع وقت إنهيار المنزل ، مشيرا الى أنه تم نقل كافة المصابين لمستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، مؤكداً أن العقار غير مؤهول بالسكان .

وكان اللواء طارق علام ، مدير أمن الاقصر، تلقى إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنهيار عقار سكني قديم بمنقطة شارع يوسف حسن ، القريب من ديوان المحافظة، وإنتقل علي الفور مدير الأمن، والمستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر لموقع الحادث لمتابعة أعمال رجال الحماية المدنية والإسعاف في البحث عن المصابين أسفل العقار.