فيديو.. لحظة وصول بابا الفاتيكان لمدينة زايد الرياضية

كتبت إيمان حنا





وصل منذ قليل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى مدينة زايد الرياضية، حيث سيقيم هناك قداسا بمناسبة الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى دولة الإمارات والتى تستمر 3 أيام.

ويعد هذا القداس، أكبر تجمع في دولة الإمارات، حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص، وهناك استعدادات لاستيعاب أى زيادة فى عدد الحضور.

وشهدت المدينة عمليات تأمين مشددة، حيث نشرت شرطة أبو ظبى الدوريات على الطرق المؤدية إلى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير والمرور لحضور القداس .

وأكدت اللجنة المسئولة عن تنظيم القداس، أنها قد أنهت استعداداتها الخاصة باستقبال قداسة البابا فرنسيس والمشاركين في القداس البابوى، وفق أعلى المعايير العالمية، وتم تسخير كل الإمكانات الفنية والتقنية واستخدام تقنيات صوت وتصوير متطورة لنقل القداس والمراسم المصاحبة له، إضافة إلى تغطية أرضية الاستاد بالسجاد، ومقاعد المصلين، وتجهيز المنصة الرئيسية التى يقيم بها البابا فرنسيس صلاة القداس، بجانب توفير كل الإمكانات لخدمة المشاركين في القداس وتأمين المرافق الصحية والأطعمة والمشروبات.

وقد تم غلق المنطقة حول مدينة زايد الرياضية أمام المركبات، بدءا من الساعة 12 صباحا وحتى السادسة مساء ، ومنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة 3 طن وما فوق وحافلات نقل العمال عن طريق جسر المقطع وجسر الشيخ زايد إلى أبوظبي، وتم تحويل حركة السير والمرور على شارع الشيخ راشد بن سعيد، في المنطقة من بعد جسر المقطع إلى دوار الجوية بالاتجاهين لفترة مؤقتة.