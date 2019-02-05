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فيديو.. شريهان أبو الحسن تعلن دعمها لريهام سعيد فى مبادرة علاج 100 طفل مريض بالقلب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:23 ص
فيديو.. شريهان أبو الحسن تعلن دعمها لريهام سعيد فى مبادرة علاج 100 طفل مريض بالقلب شريهان أبو الحسن تدعم مبادرة ريهام سعيد لعلاج مرضى القلب من الأطفال
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلنت الإعلامية شريهان أبو الحسن، دعمها للإعلامية ريهام سعيد فى مبادرة علاج 100 طفل من مرضى القلب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صبايا"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية ريهام سعيد: "واحشانا الحاجات الجميلة اللى انتى بتعمليها، وواحشنا الدور الكبير اللى انتى بتلعبيه، الحتة دى بتاعتك"، مردفة: "أفورة أو مش أفورة، لو الأفورة فى الخير أفورى زى ما أنتى عاوزة ".

 

 
شريهان-ابو-الحسن
 
 
الأطفال مرضى القلب مع ريهام سعيد
الأطفال مرضى القلب مع ريهام سعيد

 

وذكرت أن كل إصدرات إعلام المصريين وكل مؤسساتها وقنواتها وبرامجها داعمة لهذه المبادرة، لو وضعنا لو إيدينا فى إيد بعض هنعمل حاجة كويسة، متمنية أن يتم شفاء الأطفال من مرضى القلب.

الأطفال مرضى القلب
الأطفال مرضى القلب

 

وأردفت: "المجهود الكبير اللى أنتى بتعمليه فى الأرض، فى الشارع، فى المستشفيات، ربنا ها يكرمك عليه واحنا معاكى، دا دور الإعلام بجد، وكل الناس اللى قاعدة على السوشيال ميديا، وبيهرجوا وينقلوا نكت، لو سمحتوا اعملوا حاجة حلوة، 100 طفل هيفقدوا حياتهم لو ملقوش التبرعات".

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت رقم حساب للتبرع، هو: 1220001000001031، بجميع فروع بنك مصر للتبرع للحالات.

ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب
ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب
ريهام سعيد مع مرضى القلب
ريهام سعيد مع مرضى القلب

 


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