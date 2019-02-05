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فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:13 ص
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب الإعلامية ريهام سعيد والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع
كتب أيمن رمضان
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أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، بالمبادرة التى أطلقتها الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها "صبايا"، بشأن علاج 100 طفل مصرى مصابين بمرض القلب، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعيد للإعلام الوطنى دوره المؤثر والكبير فى إنقاذ البسطاء المحتاجين لمثل هذه المساعدات ،والذين يغيبون عن الأضواء بسبب زحمة الأحداث.

 

خالد-صلاح-رئيس-مجلس-إدارة-ورئيس-تحرير-اليوم-السابع
 

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صبايا"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المبادرة أحدثت حالة مبهرة وتفاعل معها الجميع، مشدداً على أن كافة إصدارات "اليوم السابع"، ستعمل على دعم هذه المبادرة وتوجه جميع مراسليها فى المحافظات للكشف عن الحالات التى تتطلب المساعدة الطبية فى هذا الصدد، وتابع:" الإعلام عليه دور كبير ومؤثر ..وهناك شخصيات تحتاج للعلاج ومن الممكن أن لا نراهم أو نسمع بهم بسبب زحمة الأحداث ، مضيفا أن الإعلام يستطيع أن يقوم بدور كبير ومؤثر فى الوصول إلى هؤلاء الأشخاص".

وكان  حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، قد أعلن التضامن مع الإعلامية ريهام سعيد فى حملة علاج  100 طفل من مرضى القلب، موضحا أنه سيتم وضع كل الوسائل الإعلامية التى تمتلكها وتديرها مجموعة إعلام المصريين، تحت أمر هذا المبادرة، وكل محطات التليفزيون، وهم أكثر من 7 محطات تليفزيونية و5 محطات راديو و5 صحف ومجلات وعدة مواقع إلكترونية تبلغ حوالى 10 مواقع، بالإضافة إلى شركات التسويق الخاصة بها.

الأطفال مرضى القلب مع ريهام سعيد
الأطفال مرضى القلب مع ريهام سعيد

 

الأطفال مرضى القلب
الأطفال مرضى القلب

 

بكاء الأطفال مرضى القلب
بكاء الأطفال مرضى القلب

 

ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب
ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب

 

ريهام سعيد مع مرضى القلب
ريهام سعيد مع مرضى القلب

 


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اليوم السابع

ريهام سعيد

خالد صلاح

اخبار مصر

مرضى القلب




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