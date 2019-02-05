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فيديو.. توفيق عكاشة يعلن تضامنه مع حملة ريهام سعيد لإنقاذ 100 طفل من مرضى القلب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:48 ص
فيديو.. توفيق عكاشة يعلن تضامنه مع حملة ريهام سعيد لإنقاذ 100 طفل من مرضى القلب توفيق عكاشة يدعم مبادرة ريهام سعيد
كتب محمد شرقاوى
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أعلن الإعلامى توفيق عكاشة، تضامنه مع حلمة الإعلامية ريهام سعيد لإنقاذ 100 طفل من مرضى القلب.  

 

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صبايا المذاع على قناة الحياة الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، إن تكلفة الطفل لانقاذه من مرضى القلب من مليون إلى مليون و400 ألف جنيه، مناشدا الشعب المصرى ورجال الأعمال بالتبرع لإنقاذ الأطفال من مرضى القلب.

وكان حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، قد أعلن التضامن مع الإعلامية ريهام سعيد فى حملة علاج  100 طفل من مرضى القلب، موضحا أنه سيتم وضع كل الوسائل الإعلامية التى تمتلكها وتديرها مجموعة إعلام المصريين، تحت أمر هذا المجهود، وكل محطات التليفزيون، وهم أكثر من 7 محطات تليفزيونية و5 محطات راديو و5 صحف ومجلات وعدة مواقع إلكترونية (حوالى 10 مواقع)، بالإضافة إلى شركات التسويق الخاصة بها.


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