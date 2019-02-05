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فيديو..توافد المصلين على "زايد الرياضية" بالإمارات لحضور قداس البابا فرنسيس

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:57 ص
فيديو..توافد المصلين على "زايد الرياضية" بالإمارات لحضور قداس البابا فرنسيس بدء توافد المصلين على مدينة زايد بالإمارات
كتب إسلام جمال
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بدأ توافد المصلين من داخل دولة الإمارات وخارجها إلى مدينة زايد الرياضية استعدادا للقداس البابوى، الذى من المقرر أن يترأسه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وسيختتم البابا فرنسيس زيارته إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، بإقامة قداس في مدينة زايد الرياضية، يتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص، قبل أن يتوجه إلى مطار أبوظبى حيث ستقام مراسم وداع رسمية.

كان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، قاما مساء أمس الإثنين، بتوقيع وثيقة "الإخوة الإنسانية"، التى أطلق عليها إعلان أبوظبى.

واحتضن جامع الشيخ زايد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى ، لقاء تاريخيا بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

ووصل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، فى زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

وتعد الزيارة هى الأولى من نوعها، إذ اختار الرمزان الدينيان الكبيران أرض الإمارات لعقد قمة تاريخية فى "لقاء الأخوة الإنسانية" والتباحث فى سبل تعزيز التعايش بين الأديان والعقائد المختلفة.

 

 

 


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البابا فرنسيس

الامارات

مدينة زايد الرياضية

القداس البابوى




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