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فيديو.. إعلام المصريين: إطلاق حملة علاج الأطفال مرضى القلب بكل وسائل المجموعة الإعلامية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:03 ص
فيديو.. إعلام المصريين: إطلاق حملة علاج الأطفال مرضى القلب بكل وسائل المجموعة الإعلامية
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلن حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، التضامن مع الإعلامية ريهام سعيد فى حملة علاج  100 طفل من مرضى القلب، موضحا أنه سيتم وضع كل الوسائل الإعلامية التى تمتلكها وتديرها مجموعة إعلام المصريين، تحت أمر هذا المجهود، وكل محطات التليفزيون، وهم أكثر من 7 محطات تليفزيونية و5 محطات راديو و5 صحف ومجلات وعدة مواقع إلكترونية حوالى 10 مواقع، بالإضافة إلى شركات التسويق الخاصة بها.

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وأضاف: نتمنى شفاء الأطفال مرضى القلب، وألا يحدث لهم أى مضاعفات، مردفا: "طالما تم العرض فهى أمانة على الجميع أن يشاركوا ويبذلوا كل المجهود.
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بكاء الأطفال مرضى القلب
بكاء الأطفال مرضى القلب
الأطفال مرضى القلب
الأطفال مرضى القلب

ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب
ريهام سعيد مع الأطفال مرضى القلب

 

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