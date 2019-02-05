فرنسا تشارك فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2019"

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تشارك الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دولياً "بيزنس فرانس" بجناح جماعى يضم عشر شركات كبرى فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2019"، الذى سيعقد من 11 إلى 13 فبراير الجارى بالقاهرة.

وذكر مكتب "بيزنس فرانس" بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" يعد أحد أهم الفعاليات فى قطاع النفط والغاز، حيث يغطى جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة القيمة الخاصة بهذا القطاع بدءاً من التنقيب وحتى معالجة المحروقات.

وأضاف أن الشركات الفرنسية ستقوم بعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها للمتخصصين المحليين بهدف عقد شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

وأكد مكتب "بيزنس فرانس" أن وجود سوق محلى كبير فى مصر يصاحبه تحسنا للوضع الاقتصادى مع إقامة مشاريع ضخمة فى ظل رغبة سياسية قوية لإنجاح المشاريع، هى بعض الأسباب الحاسمة التى دفعت لاشتراك الخبراء الفرنسيين فى المعرض الذى يتيح لهم التعرف على السوق المصرى ودراسته بشكل أعمق لتطوير نشاطهم فيه.

وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض احتياطى المحروقات، سعى قطاع النفط والغاز الفرنسى لتأكيد تواجده بهذا المجال منذ زمن بعيد، واليوم أكثر من 90% من حجم أعمال هذا القطاع تتم فى الخارج مما يجعله بمثابة أحد أهم الشركات الرائدة عالمياً، وأصبحت فرنسا تتصدر المرتبة الثانية فى مجال التصدير بجانب النرويج والمملكة المتحدة، ومن ثم يعكس هذا الأداء المذهل المستوى التكنولوجى المتقدم للشركات الفرنسية المدعوم ببرامج أبحاث وتطوير طموحة.