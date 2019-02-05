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غدا.. إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:50 م
غدا.. إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة، بامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، مضيفا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء، بعد اعتمادها رسميا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أنه تم إجراء عملية التصحيح ورصد الدرجات بكل حيادية وشفافية لصالح الطلاب، لافتا إلى أن غرفة العمليات قد تلقت عدة شكاوى حول صعوبة بعض أجزاء مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة موسعة للتحقق من هذه الشكاوى وإعادة توزيع الدرجات.
 
يذكر أن، عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بلغ 92022 طالبًا، يؤدون الامتحان فى 562 لجنة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة.
 
 

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